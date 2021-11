Caen. Olympiades des métiers : le Caennais Mathieu Léger, un coiffeur en or

Et une médaille de plus pour Mathieu Léger. À 22 ans, ce coiffeur caennais (Calvados) a remporté la médaille d'or dans sa catégorie aux Olympiades des métiers qui se sont tenues du 14 au 19 octobre 2017 à Abu Dhabi. "Quand on a déjà fait des concours et gagné des médailles d'or, on est quand même attendu et on se dit qu'on n'a pas droit à l'erreur", explique-t-il le sourire aux lèvres.

Beaucoup de préparation et de sacrifice

Mathieu Léger est arrivé dans cette compétition avec le statut de champion d'Europe qu'il a décroché en 2016. Une légère pression qu'il a réussi à gérer pendant les neuf épreuves du concours et avec seulement 15 minutes de préparation avant chacune d'entre elles. "C'est énormément de boulot et je sacrifie tout pour ça. Mes sorties, mes amis, ma famille mais ça paye. C'est beaucoup de préparation tous les soirs après le travail, le week-end et même pendant mes jours de repos".

Son dernier concours?

Des sacrifices qui pour lui n'en sont pas. Mathieu Léger avait clamé haut et fort que ces Olympiades seraient son dernier concours. Mais l'adrénaline et les récompenses ont eu raison de lui. Le voilà déjà inscrit aux championnats du monde sénior qui auront lieu en septembre 2018 à Paris. "Je n'étais pas prêt à arrêter mais je pense vraiment que celui-là, ça sera le dernier".

A LIRE AUSSI.

Olympiades des métiers : la Normandie meilleure région de France