Hors Normandie. Horoscope : Cancer et Capricorne voient la vie en rose ce jeudi 26 octobre

Bélier

Dans le fond vous avez peu de raisons d'être inquiet. Les risques sont modérés de vivre quelques conflits. Journée sans grand suspens. Tout est possible et réalisable.

Taureau

Vous gardez le contrôle total même si vous devez gérer quelques contentieux aujourd'hui. Vous auriez aimé une ambiance plus sereine il faudra attendre. Ça coince.

Gémeaux

Vous êtes en perpétuelle situation d'attente et crainte de la possible malveillance de votre entourage. Pourtant rien de bien particulier. Il y a plus de peur que de mal.

Cancer

Regain d'intérêt sur l'actualité: le sport par exemple et aussi une curiosité générale qui étoffe votre culture générale. Toujours ce besoin d'apprendre.

Lion

Vous aimez repousser constamment les frontières de vos limites. Vous aimez entretenir votre puissance grâce à des exercices éclectiques.

Vierge

Vous avez le besoin d'un bain de jouvence. Vous êtes la vitesse, la souplesse et la gentillesse. Juste une nécessité de vous reconstituer quelque temps.

Balance

Aucun arrangement compromettant. Vous n'accepterez aucun accommodement faisant l'économie de votre ligne imposée. La droiture vous honore.

Scorpion

Juste quelques difficultés à vous justifier quant à quelques paroles un peu malveillantes. Dans un climat difficile, le mieux est encore de présenter ses excuses.

Sagittaire

Il ne peut y avoir de grandes réussites sans beaucoup de travail. Vous ne vous fixez jamais de limites. La tâche ne manquera pas aujourd'hui. Vous serez rincé au terme de la journée.

Capricorne

Votre détermination est à son zénith. Le temps presse afin d'accomplir le travail en cours. Des échéances arrivent à grand pas qu'il ne faut absolument pas négliger.

Verseau

Mauvais moment à passer. Santé fragile. Nécessité de ralentir le rythme. Un conseil éclairé de la part de votre praticien favori ne serait pas superflu.

Poissons

Relations un peu tendues. Rien de simple. Aujourd'hui dans les relations humaines. Et pour couronner le tout, une avalanche de petites difficultés pour bien vous empoisonner la vie.