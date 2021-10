Évreux. Contre les portables, un député eurois veut installer des brouilleurs dans les collèges

Il aimerait que les élèves, par eux-mêmes, fassent le choix de ne pas emmener leurs portables au collège. Mais comme ce n'est pas le cas, le député de l'Eure Bruno Questel (LREM) envisage d'installer des brouilleurs dans les établissements publics. "C'est autant en tant que papa que comme élu que je parle, là. Je crois que c'est une question de salubrité d'interdire purement et simplement d'utiliser un téléphone de la sixième à la troisième", assure le député.

Vers un projet de loi ?

Il met par exemple en avant le fait que les ados sont "souvent sujets à manipulation, notamment via les réseaux sociaux". Pour que le portable garde sa place de téléphone et pas d'outil informatique, Bruno Questel ne pense pas à une phase de test dans un ou plusieurs établissements de son département. "Je suis favorable à ce que ce soit interdit dans tous les collèges de France et de Navarre."

Pour que ce dossier soit traité en urgence, il envisage "une initiative parlementaire si rien ne devait bouger dans les semaines ou mois à venir". Mais cela interviendra forcément après l'examen du budget 2018. "Si j'arrive avec cette idée aujourd'hui, je vais me faire envoyer balader avec juste raison", conclut le député eurois.

