Rouen. À Rouen, plus de transports pour rejoindre la foire Saint-Romain

Chercher une place de parking n'est pas la meilleure attraction de la foire Saint-Romain de Rouen (Seine-Maritime). Il faut bien dire que la deuxième plus grande fête foraine de France attire beaucoup de monde chaque jour. Pour faciliter l'accès à l'esplanade Saint-Gervais, la Métropole Rouen Normandie et le réseau Astuce ont décidé de renforcer le dispositif de transports en communs à partir de ce vendredi 20 octobre 2017.

Plus de bus

Dans l'ensemble, les métros, les bus et les Teor de l'agglomération passeront plus régulièrement jusqu'à la fin de la foire. Pour venir à Rouen plus facilement, les lignes 30 et 32 seront aussi renforcées depuis Elbeuf et Caudebec-en-Caux.

Mais la grande nouveauté de cette année, c'est l'installation d'une navette. Le véhicule fera une boucle autour des Docks 76 et du Kindarena pour amener les visiteurs venus en bus jusqu'à l'entrée de la foire.

