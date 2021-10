Caen. Depuis Caen, une application pour parcourir les monuments de la Rome antique

L'application "Roma in Tabula" est née dans la continuité des activités interactives menées autour du plan de Rome, une maquette de 70 m2 unique au monde représentant la ville au IVe siècle après J-C. Elle a été officiellement présentée mercredi 18 octobre 2017. Fonctionnelle sur tablettes et mobiles depuis juin, elle est désormais disponible sur PC.

20 ans de travail accessible à tous

L'application mobile présente un mode de "réalité augmentée" fonctionnant de pair avec un fascicule, ainsi qu'une visite virtuelle des monuments. Il devient alors facile de parcourir la basilique de Constantin telle qu'elle était à l'époque, la Curie, le Forum, etc. La visite se fait à échelle humaine, à l'aide d'un joystick ou de flèches directionnelles, et est agrémentée de nombreuses descriptions. Pour Philippe Fleury, directeur du CIREVE, "l'idée est de mettre ce sur quoi on travaille depuis vingt ans en libre-service". En rendant cette ressource accessible au plus grand nombre, l'objectif est double : "l'intérêt est à la fois pédagogique et scientifique. Pédagogique car il permet par exemple à des professeurs de présenter la Rome antique en réalité virtuelle à leurs élèves, et scientifique car cette accessibilité favorise davantage de retours de spécialistes sur le modèle que l'on présente", développe t-il.

Des applications multiples

Sept à huit personnes travaillent en continu autour de l'interactivité du plan de Rome. "Il y a un gros travail derrière, on espère avoir des retours d'intérêt", confie Sophie Madeleine, ingénieure de recherche en lettres classiques. Les possibilités d'utilisation sont multiples, autant pour les futurs visiteurs de Rome qui souhaitent avoir des informations sur les sites historiques qu'ils vont découvrir que dans le cadre d'exposés. "On a espoir d'attirer encore plus de monde aux nocturnes du plan de Rome", explique Philippe Fleury. La prochaine est programmée le mercredi 8 novembre à 18h30 (amphithéâtre Pierre Daure). L'application a été téléchargée plus de 670 fois sur mobile depuis juin.

A LIRE AUSSI.

La réalité virtuelle plonge dans le divertissement

Yusit, l'entreprise de Normandie qui vous fait visiter virtuellement les bijoux du patrimoine

Smartphones: les leaders Apple et Samsung face à la concurrence chinoise

HomePod: Apple joue gros sur un marché déjà bien installé