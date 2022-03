Les sorties cinéma du mercredi 26 octobre

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



*La couleur des sentiments



Film dramatique américain, adaptation du roman du même nom de Kathryn Stockett



L'histoire de 3 femmes de couleurs différentes dans les années 60 dans le Mississipi aux Etats Unis, en pleine période de ségrégation. À travers leur engagement, chacune va trouver le courage de bouleverser l’ordre établi, et d’affronter tous les habitants de la ville qui refusent le vent du changement...





*Les aventures de Tintin: le secret de la licorne



Film d'animation américain en 3D



Après avoir acheté la maquette d'un superbe bateau, La Licorne, le jeune reporter Tintin est pourchassé par des ennemis inconnus qui en veulent à sa vie et surtout à son bateau. Cette maquette est la clé d'un mystère qui pourrait conduire à un immense trésor. Pour résoudre ce mystère et sauver sa vie, il devra s'allier aux amis qu'il trouvera, comme les Dupont et Dupond ou le capitaine Haddock, un marin alcoolique et désabusé.





*Les marches du pouvoir



Film dramatique de et avec George Clooney et aussi Ryan Gosling et Philip Seymour Hoffman



Stephen Meyers est le jeune mais déjà très expérimenté conseiller de campagne du gouverneur Morris, qui se prépare pour les élections à la présidence américaine. Idéaliste et décidé à faire honnêtement tout ce qu’il peut pour faire gagner celui qu’il considère sincèrement comme le meilleur candidat, Stephen s’engage totalement. Pourtant, face aux manipulations et aux coups tordus qui se multiplient vite, Stephen va devoir faire évoluer sa façon de travailler et de voir les choses. Entre tentations et désillusions, les arcanes du pouvoir le transforment…

A noter: la couleur des sentiments est projeté en VO au Pathé Lumière, Tintin est en 3D ou 2D. Le prochain RDV du Pathé Lumière , c'est samedi 29 à partir de 18h55 avec l'opéra Don Giovanni de Mozart. Retransmission en direct du MET de New York. Toutes les infos sur www.cinemasgaumontpathe.com/cinemas/cinema-pathe-caen-lumiere/

Le coup de coeur d'Yves est pour "La couleur des sentiments". Ecoutez le nous présenter également les RDV opéra du Pathé Lumière :

Le Pathé Lumière , 15 boulevard Maréchal Leclerc à Caen.