Redécouvrez la blette !

Pour 8 côtelettes d’agneau :

1 kg de feuilles de blettes, 100 g de cerneaux de noix hachés, 1 bouquet de persil, 1 bouquet de basilic, de la ciboulette et du cerfeuil, 200 g de farine, 50 g de gruyère râpé, 2 œufs, 2 tomates, 1 cuillère à soupe d’huile, sel, poivre



Enlevez les grosses côtes des feuilles de blettes. Lavez-les, égouttez-les et faites les cuire dans de l’eau bouillante salée pendant 15 mn. Hachez très finement ces feuilles.

Mettez-les dans un grand saladier avec les œufs battus, les noix, la farine, le persil, la ciboulette, le cerfeuil et le basilic finement ciselés et mélangez le tout. Salez et poivrez légèrement.

A l’aide d’une cuillère, formez des boulettes de pâte et plongez-les délicatement dans une casserole d’eau frémissante ; une fois les boulettes montées à la surface. Retirez-les et laissez-les égoutter. Huilez l’intérieur d’un plat allant au four et rangez-y les boulettes. Saupoudrez-les de gruyère râpé. Pendant que les côtes d’agneau cuisent sur un gril bien chaud, ou dans une poêle à revêtement anti-adhésif (3 mn de chaque côté), mettez les boulettes de blettes à gratiner sous le gril du four. Laissez quelques minutes. Dans les assiettes disposez les côtes d’agneau, les boulettes de bettes. Décorez de quartiers de tomates et de pluches de cerfeuil.