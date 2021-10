Afghanistan: au moins 43 soldats tués dans l'attaque de leur base

"Plus d'une soixantaine de soldats se trouvaient sur la base, 43 ont été tués, neuf blessés et six sont portés disparus" indique le ministère dans un communiqué, précisant que seulement deux sont sortis indemnes et que "dix assaillants ont été tués".

"L'attaque s'est produite ce matin à 02H50 (22h20 GMT), un groupe d'insurgés a attaqué la base de Chashmo dans le district de Maiwand", ajoute le ministère.

Le porte-parole du ministère le général Dawlat Waziri, a indiqué à l'AFP qu'"un ou plusieurs Humvees (véhicules militaires légers ndlr) piégés ont été utilisés pour lancer l'attaque. Il ne reste plus rien de la base militaire qui a été complètement incendiée" a-t-il confié à l'AFP.

Dans un message adressé à la presse les talibans ont revendiqué l'opération affirmant "que les 60 soldats (présents) ont été tués" et qu'ils "contrôlent la base militaire".

Cet attentat est le troisième en 48 heures contre les forces gouvernementales après deux attaques meurtrières mardi dans le sud-est, à Gardez et Ghazni, qui ont fait au total plus de 80 morts et 240 blessé, selon le bilan officiel.

Le district de Maiwand où s'est produit l'attaque est isolé, dans une zone particulièrement exposée à 80 km à l'ouest de Kandahar, capitale de cette province éponyme du sud, et à proximité (une vingtaine de km environ) de la limite avec le Helmand, la "province du pavot" dont les talibans contrôlent les deux tiers du territoire.

