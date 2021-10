Rouen. Formé à Rouen, l'international Ian Mahinmi devient actionnaire du Rouen Métropole Basket

Ian Mahinmi se souvient. Aujourd'hui international français et joueur des Washington Wizards en NBA, le basketteur n'a pas oublié que c'est à Rouen (Seine-Maritime) qu'il a signé sa première licence de joueur avant de partir vers Le Havre, Pau-Orthez puis les États-Unis. Alors au moment de s'investir personnellement et financièrement, Ian Mahinmi s'est tourné vers le club de ses débuts.

Coup de pouce financier...

Pour le Rouen Métropole Basket, son arrivée est un coup de pouce budgétaire non négligeable. Avec 489 000 €, le RMB doit manoeuvrer avec la plus petite masse salariale de Pro B. Selon Michel Veyronnet, le manager sportif du club, l'apport de Ian Mahinmi représente "environ 10% du budget global du club", qui se situe à un peu plus de 2 millions d'euros cette saison. L'investissement du basketteur s'élèverait donc à quelque 200 000 €.

Un rôle de grand frère

Mais pour Michel Veyronnet, c'est surtout l'investissement personnel de celui qu'il a connu comme joueur à ses débuts qui compte. "C'est quelqu'un avec qui j'ai une relation très proche et je suis ravi de voir qu'aujourd'hui il n'a pas oublié le club de Rouen. Il est prêt à rendre un peu au club", souligne le manager.

Déjà parrain de l'effectif depuis deux ans, Ian Mahinmi prend plus de place depuis le début de saison. Notamment en envoyant le meneur Felix Michel, lui aussi formé au club, travailler en stage à Dallas. Ou en envoyant des objectifs et des conseils aux joueurs après les matches. Des astuces forcément utiles, venant du plus beau produit de la formation rouennaise.