Sports : Tennis de table Pro B, Argentan bat Acuh 4 à 0... Foot, Coupe de la Ligue, Caen va à Auxerre, Le Mans reçoit Rennes

Tennis de table pro B.... Argentan s est imposé 4 à 0 face à Auch ce mardi soir. Les argentanais prennent la deuxième place du classement à un seul petit point du leader Issy les moulineaux.

Football :

Le 6ème tour de la coupe de France... Le match entre Alençon et Ducey est programmé ce samedi soir à 18h, au stade Jacques Fould ... l’ US Alençon reste le dernier club ornais en course dans cette compétition...

Les 8emes de finales de la coupe de la ligue à suivre ce mercredi soir, déplacement de Caen a Auxerre … des bourguignons privés de leur attaquant Denis Oliech, qui est suspendu. Le Mans reçoit Rennes. Coup d’envoi des rencontres à 20h50. Matchs retransmis sur France 3. Au Mans, c’est : Inna Modja, auteur du tube de l’été « French Cancan (Monsieur Sainte Nitouche) » qui donnera le coup d’envoi au MMArena …