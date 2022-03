Les 40 ans de Melody Nelson de Serge Gainsbourg

Cette nouvelle version, disponible en trois coffrets différents, dévoilera une pléïade de bonus, dont des morceaux et un documentaire entièrement inédits.

Chaque coffret se composera de l'album original et d'un opus bonus, truffé de chansons inédites, d'enregistrements alternatifs et de versions instrumentales. Un documentaire de trente minutes sur l'histoire du projet viendra compléter la réédition.

Le document s'articulera autour d'images d'archive et d'interviews exclusives de Jane Birkin, alors compagne et muse de Serge Gainsbourg, qui participa à l'opus, son frère Andrew Birkin ou de l'ingénieur du son Jean-Claude Charrier.

Histoire de Melody Nelson se déclinera en trois éditions : un coffret de 2CD et DVD (19,99€), une version vinyle limitée à 2.000 exemplaires (18,99€) et un coffret Super Deluxe. Vendu à 79,99€, ce dernier incluera deux CD, deux vinyles, un DVD et un livre illustré qui proposera les textes des chansons.

Sorti en 1971, après le succès de Je t'aime... moi non plus, Histoire de Melody Nelson est un album concept et à moitié autobiographique, dans lequel Jane Birkin prête sa voix et son physique au personnage central, Melody Nelson.