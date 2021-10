Saint-Lô. Ouragan Ophélia en Normandie : rien à voir avec la tempête de 1987 !

Ophélia. C'est le nom de l'ouragan classé depuis hier, jeudi 12 octobre 2017, en catégorie 2 sur une échelle qui en compte cinq. À en croire les réseaux sociaux, ce dernier pourrait passer au large de la Normandie dimanche 15 ou lundi 16 octobre 2017 et toucher le littoral de la Manche. Et avoir un impact comparable à la tempête de 1987 !

Si Ophélia existe bel et bien, il y a pour autant peu de raison de s'inquiéter. D'abord, en approchant de l'ouest de l'Europe, l'ouragan devrait baisser en intensité et ses rafales de vents ne devraient pas dépasser les 150Km/h. Ce qui n'a rien à voir avec 1987 puisqu'on avait relevé à l'époque des rafales à plus de 240km/h.

Plutôt l'Irlande

Autre raison de ne pas être inquiet : l'ouragan passera à 700 km au large des côtes françaises. Ophelia devrait donc plutôt toucher l'Irlande lundi 16 octobre 2017, dans la journée.

Pour rappel, la tempête de 1987 avait principalement touché la Bretagne et le Cotentin. Elle avait coûté la vie à quinze personnes.