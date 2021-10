Briouze. Normandie: collecter la mémoire du Bocage

La médiathèque de Briouze (Orne) veut recueillir la mémoire du Bocage. Pour cela, elle a invité la population à se former pour aller mener une grande enquête orale auprès des plus âgés. Cette formation est organisée lundi 16 et mardi 17 octobre 2017.