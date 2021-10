Pont-Farcy. Crash d'un ULM à Pont-Farcy : le rapport du BEA publié

L'accident s'était produit le 11 septembre 2016. Ce jour-là, deux frères avaient embarqué dans un ULM à Carpiquet (Calvados) pour aller survoler la maison de l'un d'eux à Pont-Farcy, à la frontière de la Manche et du Calvados. À 18h13, après une heure de vol, le pilote avait perdu le contrôle de l'ULM avant d'entrer en collision avec un arbre puis avec le sol, ne laissant aucune chance aux occupants de l'appareil. L'enquête n'a pas permis de mettre en lumière d'éventuels dysfonctionnements de l'appareil.

Le BEA évoque une erreur humaine

La dernière page du rapport publié en octobre 2017, un an après l'accident, est consacrée aux conclusions du Bureau d'enquête et d'analyses (BEA). Les experts écrivent : "L'accident résulte de la décision d'évoluer à faible hauteur et vraisemblablement à faible vitesse pour que le passager, frère du pilote, puisse prendre des photographies." Une décision que le BEA qualifie "de prise de risque" pouvant s'expliquer par "une certaine confiance du pilote dans son pilotage", "une influence mutuelle entre les deux frères sur les objectifs du vol" et "l'absence de prise en compte de l'environnement."

Retrouvez ici le rapport complet du BEA