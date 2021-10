Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen poursuivent leur moisson de victoires

C'est maintenant une série de sept victoires consécutives pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), qui continuent leur parcours en tête du championnat de Saxoprint Ligue Magnus. Ce mardi 10 octobre 2017, ils ne sont pas tombés dans le piège des Scorpions de Mulhouse en s'imposant 5-2 lors de la 11ème journée.

Début de match idéal

A l'inverse des deux derniers matchs, ce sont les Jaunes et Noirs qui se mettent en évidence dès la première minute de jeu par l'intenable Benjamin Antonietti, qui ouvre le score sur un service de Nicolas Deschamps (1-0). Une avance doublée à trois minutes du buzzer en supériorité numérique, toujours par le Suisse Antonietti pour son doublé (2-0).

Au retour de la pause, il ne faut que 24 secondes à Antonietti pour s'offrir un hat-trick et permettre à son équipe de se mettre à l'abri face à une équipe de Mulhouse qui a du mal à sortir de sa zone défensive (3-0). Puis c'est au tour de Loïc Lampérier de donner quatre buts d'avance aux Rouennais, bien servi par Marc-André Thinel (4-0). Avec ces quatre buts d'avance, les joueurs de Fabrice Lhenry relâchent la pression et se font punir en infériorité numérique sur un but signé de l'ancien rouennais Yorick Treille (4-1).

Stehlik stoppe tout espoir

Les Mulhousiens croient même à l'exploit en réduisant une nouvelle fois la marque à la 53ème minute (4-2) et en obtenant un tir de pénalité finalement stoppé par Pintaric. Mais le géant Richard Stehlik stoppe tout espoir des visiteurs sur un tour de cage qui offre le 5-2.

En évitant le piège alsacien, les Dragons de Rouen conservent la tête du classement, devançant Grenoble de trois points (qui a un match en plus) et devant Gap à sept points et deux matchs de moins.

La prochaine journée verra les deux premiers s'affronter puisque les Dragons se rendront chez les Bruleurs de Loups de Grenoble vendredi 13 octobre 2017.

