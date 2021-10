Hors Normandie. M6 relance Nouvelle Star en novembre

Souvenez-vous. En mars 2003, M6 lançait une toute nouvelle émission, un concours de chant pour détecter de nouveaux talents baptisé "Nouvelle Star". En dix saisons, le programme a révélé Christophe Willem, Julien Doré, Amel Bent et Camelia Jordana grâce aux oreilles et aux intuitions de jurés comme André Manoukian, Manu Katché, Dove Attia, Marianne James, Philippe Manoeuvre, Lio, Sinclair ou Marco Prince.

Depuis, l'émission a connu une deuxième vie sur D8 (ancien nom de C8), quatre saisons au cours desquelles les audiences n'ont cessé de s'effriter.

Malgré tout, "Nouvelle Star" demeure un classique du PAF dont le nom parle encore aux téléspectateurs. C'est pour cela que M6 se relance le défi, quatorze ans plus tard, de "recréer une nouvelle envie autour de la marque", comme l'a expliqué le directeur des programmes Frédéric de Vincelles lors de la conférence de presse.

"Faire monter en gamme l'émission"

Pour son retour sur M6, le télé-crochet s'offre un second souffle. Si le mécanisme reste, à quelques choses près, le même, son enrobage, lui, change. Pour la première fois de son histoire, l'émission ne sera pas animée par un professionnel du petit écran, mais par un spécialiste de la musique, en l'occurrence Shy'm. "Chez M6, on aime bien avoir un spécialiste qui porte une émission, donc qui de mieux qu'un chanteur pour animer le programme", poursuit Frédéric de Vincelles.

Et pour relancer le suspens, M6 a introduit cette saison le Star Pass, un ticket qui permet d'envoyer l'un des coups de coeur du jury directement aux portes de la finale, c'est-à-dire dans les quinze derniers finalistes.

"Laisser le pouvoir au jury"

Autre changement, les quatre jurés auront leur mot à dire jusqu'à la fin du programme. C'est eux qui choisiront les candidats envoyés en finale. Les téléspectateurs pourront voter pour le gagnant uniquement lors du dernier prime, l'unique à être retransmis en direct.

Pour justement détecter les nouveaux talents et les faire "passer de l'ombre à la lumière", la chaîne a misé sur Benjamin Biolay, Coeur de pirate, Dany Synthé et Nathalie Noennec. Le quatuor a sillonné la France pour repérer les meilleurs talents et les faire venir à Paris pour la suite de l'aventure. Et leur manière de caster a elle aussi quelque peu changé. Finies les auditions a cappella, désormais les candidats peuvent être accompagnés d'un instrument, joué par leurs propres soins ou par un accompagnateur, et chantent dans un micro.

Dernière nouveauté, les "casseroles", ces auditions ratées qui prêtent souvent à sourire, ne seront plus diffusées dans l'émission. Pour les découvrir, il faudra attendre la deuxième partie de soirée avec "Nouvelle Star, ça continue", désormais présenté par Erika Moulet.

