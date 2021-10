Hors Normandie. Faites une "ThéraPIG" ? Une thérapie par le cochon avec Scarlett

Rencontrez Scarlett, et elle vous livrera ses secrets en méthode de Management et développement personnel! C'est sérieux: Scarlett était en démonstration au salon Animal Expo, et les caméras d'M6 l'ont suivie!

Scarlett, Coach en leadership authentique.

Scarlett, micro-cochon engagé!

Scarlett est le premier cochon coach dans le secteur de la formation et de l'éducation. Elle permet de sortir de sa zone de confort, et d'aller au-delà de ses croyances et de ses préjugés. Il est vrai que jamais nous espérerions d'un animal, et encore moins d'un cochon, qu'il puisse réussir à développer notre conscience de soi et de l'autre pour être un meilleur leader. Et bien si!

Scralett se destine aussi à la thérapie pour les enfants qui ont des difficultés d'adaptation.

Lou Gilquin est la maîtresse de Scarlett. Lou fait de la recherche en psychanalyse à Paris sur l'analyse assistée par l'animal. Elle a choisi Scarlett au Canada, issue d'une famille de cochon réputé intelligents. La maman de Scarlett, fait d'ailleurs de la thérapie dans les maisons de retraites au Canada (et du théâtre!).



