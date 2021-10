Hors Normandie. Bonne pioche pour la moitié des signes dans l'horoscope de ce mercredi 11 octobre

Bélier

La journée commencera sur les chapeaux de roue. Vous saurez mettre un coup de manivelle pour relancer la machine. Vous vous sentiez à bout de course? et bien non! tout reste possible.

Taureau

Prudence à toutes les paroles que vous entendrez. Quelqu'un a inoculé le poison du mensonge. Un véritable cheval de Troie; difficile de trouver l'antivirus efficace.

Gémeaux

Effectivement aujourd'hui vous vous sentez un peu fatigué. Quel rythme que ces derniers jours. Vous ferez front c'est dans votre nature. Vous vous droguez à la réussite. " Qu'est-ce qui me ferait du bien? ".

Cancer

Nourrissez-vous de cinq plaisirs différents par jours. Les petites choses sont les meilleures. Même si tout cela n'est guère compréhensible, l'essentiel réside dans votre réussite.

Lion

Petit mélange savant propre à votre petite cuisine de la vie. Un esprit visionnaire conjugué avec un petit clin d'oeil au passé fait de vous un personnage stable dans vos projets.

Vierge

Vous craignez toujours de ne pas avoir un discours toujours très clair. Plus que jamais, vous chercherez les mots justes. Tout cela construit une véritable oeuvre de l'esprit.

Balance

Aujourd'hui vous jouerez les ingénues. Minaudant si nécessaire pour obtenir quelques délais pour achever une mission. Les rôles de compositions vous vont à ravir.

Scorpion

Jouer comporte des risques, vous le savez bien et de surcroît avec le feu. Vous serez sauvé par le gong au tout dernier moment. Vous avez un culot à toute épreuve.

Sagittaire

Vous pensiez que les carottes étaient cuites. La défaite n'est pas pour aujourd'hui. Le vent aura tourné au meilleur moment pour vous éviter un râteau magistral. Remerciez votre bonne étoile.

Capricorne

Vous êtes inoxydable. La plus grande beauté est intérieure certes. Vous pontifiez naturellement avec aisance. Une fois de plus vous remportez tous les suffrages.

Verseau

Vous êtes chef de groupe ou coordinateur? ça tombe bien. Vous saurez conjuguer tous les talents pour le plus grand bénéfice de l'entreprise pour laquelle vous oeuvrez.

Poissons

Vous arriverez à faire des mouvements absolument diaboliques sportivement parlant. Humblement vous quitterez la compétition mais toujours robuste devant l'épreuve.