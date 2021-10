Caen. Ancien leader syndical chez Lainé Peinture près de Caen, il chante son combat

Le quotidien d'Alvin Bacon est loin d'être monotone. Gérant d'une entreprise de peinture, et par ailleurs auteur-compositeur-interprète, il s'apprête à sortir son premier album "Celui que j'étais". Des chansons dans lesquelles il conte sa vie, ses combats, l'amour, ou encore un titre où il évoque son idole de jeunesse : le footballeur Chris Waddle. Ancien employé de l'entreprise Xavier Lainé Peinture à Cormelles-le-Royal (Calvados), dont la liquidation en 2014 avait entraîné d'importants mouvements sociaux, il ne s'est pas laissé abattre.

"Je me suis offert mon rêve"

Créateur d'une nouvelle entreprise de peinture dans laquelle ont été embauchés quelques uns de ses anciens collègues, l'ex-leader syndical refuse de mettre de côté la musique, malgré son emploi du temps chargé. "Je suis un hyper-actif, mais il n'est pas toujours facile de tout cumuler, confie-t-il. Les employés de l'entreprise me soutiennent dans mes projets artistiques, et c'est une véritable chance".

La musique a toujours pris une part importante dans sa vie. Guitariste, chanteur, compositeur, il a également créé son propre label, AB Prod en 2013, "dans l'intention de promouvoir d'autres groupes". Aujourd'hui, c'est un projet personnel qui voit le jour : "Je me suis offert mon rêve avec cet album !" Il présentera cet opus sur scène pour la première fois samedi 14 octobre à l'Espace Tandem à Caen, accompagné de quatre musiciens, dont Yayo, le guitariste de la Tchoucrav'. "Je suis un peu stressé car je n'ai jamais joué les titres en live, mais je suis en même temps très excité par la sortie de l'album et le plaisir de retrouver la scène", confie l'artiste. Le 14 octobre sortira également un clip du titre "Bas-toi", qui évoque son combat contre la fermeture de Lainé Peinture, et qu'il imagine comme le titre phare de l'album.

Pratique. Concert à l'Espace Tandem, le 14 octobre à 20h30. Entrée 5€. Album disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal ainsi qu'au Leclerc Ifs.

A LIRE AUSSI.

Calvados : un an après, les ex-Lainé savourent leur succès

La mode, terre de reconversion pour cadres new-yorkais

Le "message personnel" des Francofolies à Michel Berger

Musique : Pierre Barouh est mort, l'auteur de "la bicyclette" d'Yves Montand