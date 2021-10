Bayeux. Prix Bayeux-Calvados. Découvrez le palmarès

Le jury international présidé par Jeremy Bowen a rendu son verdict, samedi 7 octobre 2017, pour le 24e festival du Prix Bayeux-Calvados. Les différents reportages sur la bataille de Mossoul ont conquis le jury. "Je suis très impressionné par la qualité de la sélection, dominée cette année par l'Irak et la Syrie. La profession se porte bien, elle est là où il faut être. Le choix final du jury, composé de journalistes expérimentés, est le bon. Il témoigne de la couverture des zones les plus dangereuses par des reporters courageux, compétents et honnêtes. Ces reporters éclairent les recoins les plus sombres de ce monde et c'est le plus important", a déclaré Jeremy Bowen.

CATÉGORIE PHOTO – JURY INTERNATIONAL

Le jury a récompensé le photo-journaliste irakien Ali Arkady et sa photo "Kissing death", prise à Mossoul en novembre 2016. Ali Arkady a passé des semaines, fin 2016, auprès de soldats irakiens engagés dans la bataille de Mossoul au point d'assister à leurs exactions et même d'y participer selon ses dires.

CATÉGORIE PHOTO – PRIX DU PUBLIC

Le public a été conquis par la photo du journaliste Antoine Agoudjian du Figaro Magazine sur la conquête de Mossoul Ouest.

CATÉGORIE PRESSE ÉCRITE – PRIX DU DÉPARTEMENT DU CALVADOS

Le premier prix revient au journaliste Samuel Forey du Figaro pour son article: "Mossoul: cinq offensives pour une bataille".

CATÉGORIE RADIO – PRIX DU COMITÉ DU DÉBARQUEMENT

La journaliste d'Europe 1, Gwendoline Debono a été récompensée pour son reportage sur l'entrée dans Mossoul.

CATÉGORIE TV – JURY INTERNATIONAL - PRIX AMNESTY INTERNATIONAL

Le premier prix est décerné à Waad AL-KATEAB de la télévision Channel 4 pour son reportage en Syrie, "Le dernier hôpital d'Alep détenu par des rebelles".

CATÉGORIE JEUNE REPORTER (PRESSE ÉCRITE)

Il revient à May Jeong du journal The Intercept pour "la mort venue du ciel".

CATÉGORIE TV GRAND FORMAT – PRIX SCAM

Décerné à Olivier Sarbil pour Channel 4 News. Son documentaire au coeur de la bataille de Mossoul a été diffusé en avant-première jeudi 5 octobre au prix Bayeux-Calvados.

