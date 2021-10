Vainqueur de son match face à la réserve du Paris-Saint-Germain lors de la dernière journée, les joueurs du Oissel Rouen Métropole Handball (Seine-Maritime) dispute leur match de la 5e journée de Nationale 1, dimanche 8 octobre 2017. Ils joueront à domicile au Kindarena de Rouen face à la formation de Hazebrouck.

Des adversaires redoutables

Cette rencontre sera ni plus ni moins que la rencontre entre le leader Hazebrouck et son dauphin Oissel Rouen Métropole. L'occasion est donc belle pour les joueurs de l'agglomération rouennaise qui pourraient, en cas de victoire, prendre la tête du classement du championnat. Il faut toutefois faire attention à cette équipe de Hazebrouck qui n'a encaissé qu'une défaite cette saison et qui reste sur une belle victoire face à Gonfreville, 27-21.

