Cherbourg. La guilde internationale des noueurs à l'abordage de l'île de Tatihou

Les amateurs de noeud marin ont rendez-vous sur l'île de Tatihou, au large de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017. Les Journées européennes de la discipline prennent quartier sur ce bout de terre, que la guilde internationale des noueurs (IGKT) avait déjà occupé en 2001.

Des passionnés venus de toute l'Europe vont pouvoir partager leur savoir-faire millénaire avec le grand public. C'est aussi l'occasion pour les anciens et nouveaux membres de la guilde de présenter leurs dernières découvertes en matelotage et autres techniques de nouage.

Apportez un bout de cordage !

Outre apprendre des choses sur les cordages et savoir classer les noeuds, le public découvrira comment réaliser différents objets décoratifs (porte-clefs, dessous-de-plat, tapis...). Les " nodologues " suggèrent même aux visiteurs d'apporter un bout de cordage, ils leur diront ce qu'ils peuvent en faire !

Pratique. Journées européennes des amateurs de noeud, sur l'île de Tatihou. Stands ouverts samedi 7 octobre de 14h15 à 17h30 et dimanche 8 octobre de 10h15 à 12h30 et de 14h15 à 16h00. L'association IGKT sera présentée dans la maison des douaniers et les inscriptions aux ateliers se feront directement sur place. Départs en bateau vers l'île à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h et 16h, traversée aux tarifs habituels.