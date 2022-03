La zone 30, mise en place début juin à Cherbourg, fait des émules. Le principe pourrait donc se généraliser à toutes les villes de l'agglomération.

Des projets sont déjà à l'étude pour limiter la vitesse dans les centre-ville d'Equeurdreville et de La Glacerie et donner plus de place aux cyclistes.

Bonus AUDIO / Le point avec Christian Bernard, vice-président de la CUC, chargé notamment de la voirie..