Hors Normandie. Les Pussycat Dolls bientôt de retour ?

La formation féminine serait sur le chemin de la reformation après une première tentative en 2015. Cette fois, les choses se précisent et les Pussycat Dolls semblent cette fois bien décidées à faire leur retour.

D'après le Sun, "Nicole Scherzinger a accepté de relancer l'aventure avec les autres Dolls, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Kimberly Wyatt et Melody Thornton"

Un proche du groupe a, lui, déclaré que "Les filles réfléchissent à savoir s'il s'agira d'une tournée complète ou d'une poignée de shows(...) En plus de leurs vieux tubes, elles espèrent aussi offrir à leurs fans de nouvelles chansons."

Avec 2 albums au compteur et des succès planétaires tels que "Dont Cha", "When I Grow Up", "I Hate This Part" ou encore "Jai Ho!", et aucun Girls Band performant actuellement, les Pussycat Dolls auraient un boulevard pour se réinstaller dans le game.