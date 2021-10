Rouen. Pour les nageurs sauveteurs de l'été prochain, la préparation commence cet automne

Comme tous les ans, de nombreux surveillants de baignade prendront place sur les plages et au bord des lacs de Seine-Maritime. Mais pour en arriver là, ils doivent au préalable passer le Brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSA). Une formation de près de huit mois qui comporte de nombreuses épreuves.

Des tests physiques et mentaux

En effet, les candidats doivent être bons nageurs et tenir un 200 mètres en dos crawlé et un 500 mètres en crawl. Ils doivent aussi passer un test de motivation et un test d'apnée.

À Rouen, l'Association départementale de protection civile (ADPC 76) propose de passer cette formation à partir de ce vendredi 6 septembre 2017. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le secrétariat au 02 35 98 72 03.

