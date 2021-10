Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen prennent la tête du championnat !

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) sont leaders ! C'est ce qui s'est produit ce mardi 3 octobre 2017 sur la glace des Ducs d'Angers lors de la 9ème journée de Saxoprint Ligue Magnus avec une victoire sur le score de 5-4.

Début de match catastrophique

Et pourtant, les Dragons de Rouen ne livraient pas la meilleure prestation pendant le premier tiers-temps. En effet, les Angevins habitués à leur petite glace dominaient la rencontre et les Rouennais commettaient beaucoup de fautes qui provoquaient des pénalités. Des pénalités fatales puisque si les Ducs avaient ouvert le score après quatre minutes de jeu par Nicolas Arrossamena, les locaux prenaient deux puis trois buts d'avance a chaque fois en double supériorité numérique. Fabrice Lhenry décidait donc de prendre un temps mort pour stopper l'hémorragie et le tiers se terminait sur ce score de 3-0.

Dès le retour de la première pause, les intentions étaient meilleures coté rouennais et les visiteurs reprenaient peu à peu le dessus dans le jeu et revenaient logiquement au score par deux fois. Une fois en supériorité numérique par Nicolas Ritz et une seconde par Marc-André Thinel. 3-2 à la fin du deuxième tiers.

Le vent tourne

Le match semblait tourner dans cette fin de deuxième tiers et c'est dans le troisième que les joueurs de Fabrice Lhenry continuaient de remonter avec l'égalisation de Philippe Paquet à 3-3 et même prendre l'avantage par deux fois sur deux nouveaux buts signés Benjamin Antonietti et Marc-André Thinel (5-3). Les Jaunes et Noirs pensaient s'offrir une fin de match un peu plus tranquille mais les Ducs sont revenus une dernière fois dans cette rencontre par Antonin Manavian à la 16e minute.

Grâce à cette nouvelle victoire (la huitième en neuf matches), les Normands prennent pour la première fois la tête du classement avec un point devant les Rapaces de Gap.

Prochain rendez-vous de championnat le vendredi 6 octobre 2017 avec un déplacement à Lyon.