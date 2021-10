Aux commandes de Motus tous les matins sur France 2 depuis près de 30 ans: Thierry Becarro.



Mardi 3 Octobre, Colette et Natacha participaient à l'émission. Suite à leur victoire la veille elles ont gagné le droit de revenir dans l'émission, pour le plus grand plaisir de Colette, visiblement très fan de l'animateur! À tel point qu'elle a voulu lui offrir un calembour.



On connaît Thierry Becarro pour son art du calembour, mais malheureusement Colette ne connaît pas le même succès que son animateur préféré.

Voyez par vous-même:

"j'espère que cette fois, ce sera la domestique… Enfin, la bonne!" (01: 32)







De leurs côtés, leurs adversaires ont ri de bon coeur… Mais certainement pas pour la blague, plutôt pour la réaction de Thierry Bécarro qui feint de noter cette blague pour lui, afin de la ressortir plus tard… Puis se dit tout bas que finalement que cette blague… "C'est une horreur"!