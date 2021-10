Rouen. Calogero à Rouen avec Tendance Ouest

Le jeudi 19 octobre 2017, quelques auditeurs de Tendance Ouest vivront une rencontre privilégiée avec le chanteur Calogero dans la salle du Théâtre à l'Ouest, à Rouen.

A l'occasion de la sortie du superbe septième album de l'ancien apprenti plombier, la radio Tendance Ouest reçoit l'artiste durant une heure pour une interview exclusive et un showcase acoustique privé.

Un artiste unique

Depuis 2002 et la sortie de son deuxième album éponyme, Calogero n'a plus quitté le sommet des charts et le coeur des français. Il est l'un des artistes les plus talentueux de sa génération.

Mélodiste délicat, Calogero est un chanteur doublé d'un très bon musicien. Bassiste, mais aussi guitariste et pianiste, en sept albums, l'artiste est devenu un incontournable de la scène française. Sa pudeur et sa discrétion en font un artiste précieux.

Son septième album "Liberté chérie" est sorti le 25 août 2017. Les singles "Je joue de la musique", suivi de "On se sait par coeur" puis "Fondamental" en sont extraits. Il a été enregistré dans les légendaires studios Abbey Road à Londres.

Les Rencontres VIP

