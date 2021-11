Il devra en conséquence s'acquitter d'une amende de 25 000 euros. Lors de la campagne des municipales en 2008 à Sallenelles, il avait tenté de déstabiliser un autre candidat à l'élection de maire de cette petite commune en affirmant qu'il avait prescrit du Viagra à un détenu libéré en août 2007 et qui quelques jours plus tard avait violé un jeune garçon de six ans dans le nord de la France, à Roubaix.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire