Caen. Handball (Proligue). Cherbourg fait tomber Caen

Encore invaincu depuis le coup d'envoi de la saison, Caen a vécu sa première défaite de l'année face à son rival normand qu'est Cherbourg. Si Caen l'avait emporté d'une unité (22-21) en préparation lors du trophée des Vikings, il en fut tout autre ce soir pour la 3e journée de Proligue. Et pourtant, c'est bel et bien Caen qui s'est exprimé le premier, à l'image de deux arrêts consécutifs de Serdarevic, qui comptait bien marquer son territoire d'entrée de jeu. Il aura fallu attendre deux minutes de jeu pour voir les filets trembler, grâce à l'ouverture du score de Garcia côté caennais (1-0, 2'). Mais le puissant Redei venait lui répondre aussitôt (1-1). Au coude à coude pendant une dizaine de minutes, les Vikings de Caen prenaient petit à petit l'ascendant et inculquaient un +4 (11-7) à une formation cherbourgeoise réduite à 5. Mais les Mauves ne s'en laissaient pas pour autant impressionnés face à des caennais en manque de solutions offensives en fin de 1ère période, pour recoller au score grâce à leur capitaine Manebard, avant de prendre les devants pour la première fois de la rencontre (14-16, 30').

Un derby comme on les aime

Cet avantage, les Mauves l'ont conservé pendant presque toute la seconde période. Sur le même tempo au retour des vestiaires, la JS Cherbourg semblait asphyxier les hommes de Dragan Mihailovic jusqu'à leur imposer un +5 peu avant le dernier quart d'heure de jeu (19-24, 43'). Pourtant à domicile, dans un Palais des Sports virevoltant, Caen reprenait ses esprits et semblait revenir petit à petit dans la rencontre. Tirs non cadrés côtés cherbourgeois, Caen profitait du manque de réalisme en fin de match de l'adversaire pour y croire jusqu'au bout. Corneil venait réduit l'avantage manchois (24-25) puis Rossi, d'une superbe roucoulette, venait égaliser (25-25, 56'). Mais leur bonne volonté et leur agressivité n'a pas été suffisant pour accrocher le match nul, voyant leur meilleur buteur cherbourgeois, Manebard, s'exprimer et redonner l'avantage aux siens (26-25, 59'30''). Cherbourg et Caen sont désormais sur le même pied d'égalité, avec deux victoires et une défaite au compteur. Place maintenant à la 4e journée de Proligue, vendredi 6 octobre prochain, où Caen se déplacera à Nice et Cherbourg recevra Billière.

Fiche technique

Mi-temps : 14-16 / Score final : 26-27 / Arbitre : Chami Miloud

Caen Handball : Moran, Pleta 3, Allais, Langevin 4, Mancelle 5, Goupillot, Zeljic, Rosales-Pousada 2, Sacko 3, Garcia 2, Aguilar, Rossi 2, Corneil 5. GB : Serdarevic et Arsenic (5 arrêts), Busson. Entr : Dragan Mihailovic.

JS Cherbourg : Rosier 5, Miatoudila, Youf, Réchal 1, Tarrico 2, Plaza Lara, Redei 6, Hoarau, Manebard 7, Cardinal 4, Guillard 2, Alexandre, Creteau. GB : Jacoby (5 arrêts), Vial-Tercariol (2 arrêts). Entr : Chérif Hamani.

Les réactions

Maxime Langevin (Caen Handball) : "Il y a énormément de frustration. On savait que ça allait être un match serré. Cherbourg fait un beau match donc ce n'est pas volé, alors que nous on fait une mauvaise première mi-temps. Ça se joue sur des détails, c'est dommage que ça tourne en leur faveur. On va apprendre de nos erreurs et se concentrer pour la suite".



Morgan Youf-Pinsault (JS Cherbourg) : "On est restés solidaires. On a quand même eu peur à la fin mais on n'a rien lâché. Je suis content de notre réaction car on a réussi à reprendre les devants en première mi-temps. Je suis heureux de me dire que mon dernier derby à Caen se solde par une victoire. C'est une très grande satisfaction!".