Rouen. Football (Ligue 2): Quevilly Rouen Métropole ne s'en sort toujours pas

C'est une nouvelle défaite pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui se sont inclinés sur le score de 2-1 vendredi 29 septembre 2017 sur la pelouse de Niort pour le compte de la 10ème journée de Domino's Ligue 2.

Le match

Les matchs se suivent et se ressemblent pour les Rouges et Jaunes qui continuent d'enfiler les défaites, parfois injustes. En effet, dans le jeu, c'est toujours plaisant mais ça ne paye toujours pas comme ce nouveau poteau dans les arrêts de jeu de la rencontre, trouvé par Mamilonne. Auparavant, QRM avait encaissé un but en première mi-temps sur un coup de pied arrêté de Agouazi qui passe toute la défense puis un second but a l'heure de jeu de Dona Ndoh, encore sur un coup du sort. Mathieu Duhamel avait redonné espoir à vingt minutes du terme sur une tête à bout portant. Insuffisant pour repartir de Niort avec des points. Au classement, QRM devient relégable à la 19ème place.

Les Buts

19è: à environ 35 mètres du but de Hartock et légèrement excentré, Agouazi frappe un coup franc qui rebondit dans la surface mais que personne ne touche et qui surprend Johan Hartock.

Niort: 1 - QRM: 0

59è: Sur un ballon qui rebondit sur un défenseur normand, Dona Ndoh récupere le cuir et inscrit le second but de la partie.

Niort: 2 - QRM: 0

68è: sur un centre coté gauche de Dorian Caddy, Mathieu Duhamel, laissé seul dans la surface, frappe le ballon de la tête pour la réduction du score.

Niort:2 - QRM: 1

La fiche

Mi-temps: 1-0, Arbitre Faouzi Benchabane

Chamois Niortais : Allagbe, Da Costa, Brison, Sans,Choplin, Agouazi, Roye, Dembele (c), Grange, Lamkiel, Dona N'Doh. Entraîneur: Denis Renaud.

QRM : Hartock, Clauss, Gobron, Lefort, Basque, Oliveira (c), Tie-Bi (Caddy 64'), Rogie, Plumain (Taufflieb 25'), Gakpa (Mamilonne 80'), Duhamel. Entraîneur: Manu Da Costa.