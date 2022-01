Meurtre à Juvigny sous Andaine... l'octogénaire est décédé cette nuit des suites de ses graves blessures

On a appris ce matin, le décès de l?octogénaire, qui avait été blessé par des violences, lundi, alors que sa voisine était retrouvée morte, sur le bas côté d?une route, à la Sotinière, à Juvigny sous Andaines.... deux jeunes, de 17 et 21 ans, interpellés le soir même, reconnaissaient, lors de leur garde à vue, leur implication dans les faits... ils seront présentés dans la journée devant le parquet de Caen pour l?ouverture d?une information judiciaire pour homicide, et la mise en détention préventive des deux prévenus...

