Un ciel ensoleillé et bleu pour cette première journée d'automne !... T° fraîches le matin, de 4 à 8°, décolleront pour atteindre les 19 / 22° l'après midi

T° fraîches ce vendredi matin.... 4°2 à Flers, 5°8 à Alençon et à Argentan, 6°6 à L?Aigle, 8°3 à Mortagne.



Les brumes et les brouillards, parfois nombreux ce matin, vont se dissiper progressivement en matinée, parfois assez tardivement... et puis, le soleil va s?installer pour la journée... il brillera sans partage... un temps au caractère estival pour ce premier jour d?automne.... les T° seront agréables... de 19 à 22 degrés l?après midi



Et ce week-end... le temps restera agréable, et plutôt bien ensoleillé... des nuages reviendront par l?ouest dimanche après midi ....

