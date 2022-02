24 heures du Mans motos... 1re séance qualificative : BMW devant deux Yamaha

Les 24 heures du Mans motos... 56 équipages en course... Jeudi après midi, la BMW officielle N° 99, actuellement en tête du Championnat du monde d'endurance, a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais qualificative.

La moto allemande devance deux Yamaha la N.7 de l'écurie Austria, et la N.94 de l'écurie GMT. Nouvelles séances qualificatives ce vendredi à 11 h puis à 13h30... départ de la course samedi à 15h....

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire