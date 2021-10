Déville-lès-Rouen. Thomas Pesquet à Rouen le 11 octobre : gagnez vos places pour le rencontrer 

Thomas Pesquet est bientôt de retour sur ses terres natales. L'astronaute normand sera de passage le mercredi 11 octobre 2017 au zénith de Rouen. (Seine-Maritime). Il évoquera sa mission de six mois au sein de la station spatiale internationale. Cette soirée est destinée en priorité aux étudiants, lycéens et apprentis. 1 000 places sont d'ailleurs à gagner pour les jeunes bénéficiaires du dispositif Atouts Normandie et 700 places pour le grand public sur la page Facebook de la Région.

Le lendemain, le jeudi 12 octobre, il sera à Dieppe, ville où il a passé son bac. Le programme de cette visite reste encore à définir mais un moment public est d'ores et déjà arrêté.

Pratique. Facebook Région Normandie et sur atouts.normandie.fr