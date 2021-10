Le-Havre. Le Havre se prépare à accueillir son forum de l'économie positive

Le Havre accueille la semaine prochaine, du 4 au 7 octobre 2017, la 6e édition du LH Forum (Positive Economy Forum) sur l'économie positive. Une initiative de Jacques Attali via Positive planet née dans la Cité Océane il y a 6 ans et qui a pour ambition de créer un monde meilleur pour les générations futures. L'économie positive doit agir pour l'avenir, que ce soit en termes de développement durable, d'éducation, d'énergies renouvelables, de la gestion des eaux et autres. Le Havre est une ville pionnière en la matière malgré son tissu industriel et portuaire. L'économie positive est vue comme une évolution et une ouverture sur le monde. Écoutez Luc Lemonnier, le maire du Havre:

Le Havre pionière de l'économie positive Impossible de lire le son.

Les moments forts du forum:

• Mercredi 4 octobre 2017 matin: le forum des lycéens au lycée Saint-Joseph

• Mercredi 4 octobre 2017 après-midi: le forum des enfants au Magic Mirrors

• Jeudi 5 octobre 2017: journée spéciale entreprise à la CCI du Havre

• Vendredi 6 octobre 2017: journée grand public au Volcan avec huit conférences et six débats

• Samedi 7 octobre 2017 matin: débats grand public au théâtre de l'Hôtel de ville

• Samedi 7 octobre 2017 midi: banquet citoyen au Volcan. Le chef étoilé Jean-Luc Tartarin va cuisiner avec les jeunes du lycée Jules Le Cesne pour 200 personnes



LH Forum – Positive Economy Forum - du 4 au 7 octobre 2017 au Havre – entrée libre sur réservation