Cambes-en-Plaine. La colocation entre générations : enrichissant et sécurisant

Cinquante-huit ans les séparent mais le courant passe très bien entre Jacqueline Noël, 76 ans et Lucie, 18 ans. L'étudiante à la faculté de Caen (Calvados) habite chez "Madame Noël" depuis la rentrée scolaire, début septembre. "Ça fait dix ans que j'accueille des jeunes chez moi avec l'association de cohabitation générationnelle LIEN, y en a même un qui est resté six ans, on a cru qu'il voulait acheter la maison", rigole Jacqueline.

Une petite retraite et la vieillesse se faisant sentir, deux choses qui l'ont décidée à sauter le pas. "Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un AVC et je suis partie à l'hôpital. Les jeunes se sont inquiétées de ne pas me voir à la maison alors elles ont appelé mon fils, explique-t-elle. C'est vraiment rassurant d'avoir une présence ici."

Un environnement stable

Lucie, elle, a été séduite par ce mode de vie original. "Je loue une chambre spacieuse pour 180€", "et puis on partage la salle de bains, la cuisine et le salon", ajoute Jacqueline. Lucie est originaire de Noyer-Bocage: pour elle, venir à Cambes-en-Plaine était un moyen d'avoir accès plus facilement aux transports en commun. Habiter chez Jacqueline la rassure également. "C'est toujours bien d'arriver le soir après les cours et d'avoir une personne de confiance à la maison. C'est un univers plus stable".

La jeune fille et sa colocataire essaient de partager le plus de repas ensemble "mais bon à mon âge, on a souvent des petites manies, souvent je mange vers 19h" sourit Jacqueline qui adore faire des petits plats pour la maisonnée. "L'hiver surtout je fais des crêpes, de la tartiflette et puis il y a mon traditionnel couscous que tout le monde me demande! "

Pratique. Association LIEN, 06 14 37 12 90 ou 02 31 06 67 31