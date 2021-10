Rouen. Bonne table à Rouen : Poppy's Fish & Chips, rue Cauchoise

L'enseigne ne paye pas de mine, un petit restaurant de la rue Cauchoise. Devanture noire, écriture blanche. L'intérieur est épuré, moderne, neuf. Et pour cause, Poppy's Fish & Chips a ouvert il y a seulement trois mois. L'accueil est souriant. Et comme un premier rappel du traditionnel pub de nos voisins anglais, la commande se passe au comptoir. En guise de carte, cette simple ardoise, affichée au mur. Ici, on mange du Fish & Chips ou rien. Enfin presque, ceux qui n'aiment pas le poisson pourront toujours se rabattre vers un bon poulet. Dommage, dirons certains. Car le plat traditionnel d'outre-Manche est réellement maîtrisé.

Parfums londoniens au coeur de Rouen

À quoi bon tergiverser, je me lance tout de suite vers le fish & chips avec sa sauce tartare et sa purée de petit pois à la menthe et au Chili. Les frites sont faites maisons, le reste aussi d'ailleurs. Poisson frais, en fonction de l'arrivage du jour. Du merlu cette fois, mais cela peut être de l'encornet ou du haddock fumé... La friture est croustillante, le poisson, au contraire est tendre et fondant à souhait. Pour accompagner le tout, je m'essaie à la 13 Guns, une IPA anglaise, dont l'amertume se marie parfaitement avec le côté relevé de la purée de petit pois. Si le tout était servi dans une feuille de papier journal, je me serais cru en Angleterre. Les jeunes propriétaires ont préféré le carton et les couverts en bois, pour le côté tendance développement durable.

En moins d'une heure sur place, me voilà repu, à 17€ avec le café. Une adresse "so British" à recommander aux amateurs.

Poppy's Fish & Chips, 21 Rue Cauchoise, 02 35 98 16 48.