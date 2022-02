Objectif : 25 000 animations pour le 25ème Téléthon

Pour ses 25 ans, le Téléthon voit grand et lance un défi à tous ceux qui veulent faire avancer la recherche et combattre la maladie : organiser 25 000 animations à travers toute la France.



Les 1er et 2 octobre prochains, chaque coordination départementale du Téléthon donnera le coup d?envoi de la mobilisation pour ce 25ème Téléthon à travers un événement sportif, culturel,? parfois insolite mais toujours convivial auquel chacun peut participer.

Lâcher de pigeons voyageurs, initiation à la danse country, flash mob, défilé de véhicules anciens, randonnées pédestres,? il y en aura pour tous les goûts.



Alors, vous aussi, les 1er et 2 octobre, rejoignez les Forces du Téléthon partout en France !

Dans l'orne: samedi 1er octobre de 19h30 à 22h30

Salle des fêtes d?Ecouché

Avenue Léon Labbé

Apportez votre repas et partagez le

avec ceuxqui soutiennent le Téléthon

(animation musicale)

