Bolbec. Seine-Maritime : la police empêche un suicidaire de passer à l'acte

C'est au départ pour un simple tapage nocturne que la police intervient dans le centre-ville de Bolbec (Seine-Maritime), rue de Charost, lundi 25 septembre 2017, vers 23h. À leur arrivée sur place, les fonctionnaires remarquent un homme de 22 ans, très agité qui menace de se jeter du balcon, au troisième étage.

L'homme impossible à raisonner

Le jeune homme refuse d'ouvrir la porte à la police et fait des allers-retours entre le balcon et l'intérieur de l'appartement. À plusieurs reprises, il enjambe la balustrade et menace de sauter avant de se raviser. Dans son délire, il se mutile avec des bouts de verres et se plante même un couteau dans le ventre. Les pompiers arrivent à leur tour sur les lieux.

Un policier se présente au balcon

Un policier profite alors de la nacelle du véhicule de pompier pour se hisser à hauteur du balcon. L'homme s'apprête, à ce moment, à sauter. Le fonctionnaire fait alors usage de son flash-ball, ce qui a pour effet de projeter le suicidaire à l'intérieur de son appartement. L'agent pénètre ensuite dans le domicile. D'autres policiers enfoncent la porte en parallèle, mais l'homme, toujours très agité, refuse de se calmer. Les forces de l'ordre font alors usage d'un pistolet à impulsion électrique pour le neutraliser. Il a été par la suite conduit vers l'hôpital de Lillebonne (Seine-Maritime) pour soigner ses multiples blessures, heureusement toutes superficielles.