Expositions inédites, soirées-débats, projections, salon du livre, actions scolaires : tous ces rendez-vous viennent rythmer la semaine du prix des correspondants de guerre de Bayeux (Calvados). Autant d'occasions de poser notre regard sur l'actualité du monde.

Conflits connus ou méconnus

À travers l'image, le son ou l'écrit, de nombreux témoignages directs permettent de mieux comprendre les grands enjeux des conflits et leurs conséquences sur les populations. Un éclairage sur les guerres connues ou moins connues et un décryptage de l'actualité livrés par ceux qui couvrent tout au long de l'année les soubresauts de la planète. Les plateaux de journalistes réunis pour l'occasion et la qualité de leurs échanges font du Prix Bayeux-Calvados un rendez-vous incomparable.

Des Philippines au Sud Soudan, en passant par l'Irak et la Syrie, six expositions valorisent le travail des photographes sur le terrain et montrent à travers le regard des journalistes de ces pays, pour certains - notamment quatre photographes syriens - présents à Bayeux, la réalité quotidienne de ces conflits.

8 000 jeunes associés

Un grand nom du reportage de guerre présidera les travaux du jury : Jeremy Bowen, qui couvre la majeure partie des conflits survenus dans le monde depuis plus de trente ans pour la BBC.

L'éducation aux médias et la sensibilisation des plus jeunes aux conflits internationaux restent l'une des priorités du Prix Bayeux-Calvados. Les actions scolaires continuent de se déployer à destination des 8 000 collégiens et des lycéens concernés par les différents temps de rencontre et de sensibilisation.

Du 2 au 8 octobre- Entrée libre - Infos sur prixbayeux.org