Caen. Luc Chauvel, entraîneur du Hockey Club de Caen : "On a un groupe solide"

En marge de la réception de La Roche-sur-Yon (Vendée) samedi 30 septembre à 20h30, l'entraîneur des Drakkars de Caen Luc Chauvel évoque le début de saison de ses joueurs, qui comptent une victoire et une défaite, samedi dernier à Brest (3-1).

Quel regard portez-vous sur la défaite de samedi à Brest ?

Je suis très déçu du résultat, mais il est logique à la vue de cette première période compliquée (3 buts encaissés dans le premier tiers, ndlr). Ils ont concrétisé leurs deux power-play. Même si on est rapidement revenus au score après le premier but on a plus subi que créé. On n'a pas su concrétiser nos temps forts par la suite.

Peut-on tirer un premier bilan sur l'apport des recrues après ces deux premiers matchs ?

C'étaient deux matchs complètement différents. On a un groupe solide, on a fait un mauvais match mais il y a des choses intéressantes. C'est une piqûre de rappel : on ne peut pas se permettre de jouer les matchs à 50%. Les recrues vont nous apporter de la densité d'effectif.

Qu'allez-vous travailler cette semaine en prévision du match contre La Roche-sur-Yon ?

On va travailler les aspects tactiques en vidéo, notamment en défense où il y a eu pas mal d'errances à Brest. On n'a pas réussi à surmonter nos difficultés.