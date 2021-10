Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen reçoivent le Gamyo d'Epinal

Après une victoire dans le premier derby en match officiel cette saison face aux Gothiques d'Amiens en prolongations (2-1), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) disputeront la 6e journée de Saxoprint Ligue Magnus sur leur glace de l'Ile Lacroix face au Gamyo d'Epinal.

Une bonne affaire au classement

Alors que les Jaunes et Noirs réalisent un début de saison plutôt prometteur avec une deuxième place au classement et déjà cinq victoires en six matches, le Gamyo a moins bien démarré sa saison avec seulement deux victoires au compteur et une neuvième place au classement.

Il faudra donc faire le plein de points ce soir, à domicile, pour rattraper les Rapaces de Gap qui se sont inclinés en match avancé face à Mulhouse (5-4) et conserver au moins trois points d'avance sur Grenoble, Bordeaux et Nice qui sont à l'affut au classement.