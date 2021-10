Caen. Rugby (Fédérale 3). Le Stade Caennais se rassure

Cela faisait longtemps que le Stade Caennais n'avait pas goûté à la victoire. L'an dernier, Caen n'avait remporté qu'un seul match sur 17 joués. Tout juste repêché en Fédérale 3, le début de saison ne semblait pas mieux débuter pour le SCRC en s'inclinant face à Soissons lors de l'ouverture du championnat. Mais dimanche dernier, le Stade Caennais a renoué avec le succès face à Petit-Couronne, et ce avec la manière. L'équipe réserve s'est largement imposé 62 à 7 avant que l'équipe fanion n'en fasse de même en Fédérale 3 (31-22). Pourtant réduit à 14, en écopant d'un carton rouge, pourtant discutable d'Arnaud Leportier, le Stade Caennais a su faire basculer la tendance en leur faveur. "On aurait pu faire bien mieux mais c'est tout de même une victoire qui fait du bien au moral. On devait absolument prendre des points là-bas", assure Nicolas Frénard, 1ère ligne.

La fin d'une spirale négative

Cette victoire ne pouvait que mieux arriver avant de se déplacer à Dunkerque ce dimanche 1er octobre, formation qui n'a encore inscrit aucun point depuis le début des hostilités. Sans pression, le Stade Caennais va devoir confirmer sa bonne prestation, dans un combat néanmoins très rude. "Dunkerque est l'une des équipes contre qui on a le plus d'orgueil. C'est interdit de perdre", prévient Nicolas Frénard, revanchard de la saison passée. Le Stade Caennais devra néanmoins attendre le dimanche 22 octobre pour jouer à domicile face à Compiègne (15h).