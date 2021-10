Rouen. Handball : Oissel tombe face à Amiens

Ce dimanche 24 septembre, le Oissel Rouen MHB recevait Amiens pour la 3e journée de Championnat de N1M en Handball.

Oissel manque de précision

Après 3 jours de championnat, les Normands semblent éprouvés par la poule et face à Amiens, ce dimanche, l'équipe de Oissel n'a pas tenu assez longtemps pour remporter le match.

En début de partie, les deux équipes se suivent au score puis les Rouennais prennent la tête avec des contre-attaques efficaces. Mais ils sont vite rattrapés par Amiens, qui mène de cinq buts à la mi-temps. Dans la deuxième partie du match, rien n'y fait, les rotations ne fonctionnent pas et les Rouennais ne comblent pas leur retard.

Oissel Rouen s'incline 27-29 au coup de sifflet final et se retrouve relégué à la septième place de la poule 2. "On a eu du mal à tenir le rythme face à un adversaire de cette qualité, les joueurs ont tenu bon mais pas assez. Il va falloir que tous les joueurs soient meilleurs si on veut gagner ce genre d'équipe et réussir notre but de se placer en deuxième place de cette poule", nous confie le coach Stéphane Moalec.

La prochaine rencontre se fera à l'extérieur face à la réserve du Paris Saint-Germain Handball, actuellement cinquième avec une victoire pour deux défaites.