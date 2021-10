Saint-Étienne-du-Rouvray. Le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray interdit les nouveaux compteurs Linky

Il ne faut pas rigoler avec les arrêtés pris par Joachim Moyse et son équipe. Le 23 juin dernier, le conseil municipal de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) prenait la décision de suspendre la commercialisation des nouveaux compteurs connectés Linky, d'Enedis. "Nous attendions des informations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Mais Enedis a continué de déployer ses compteurs au sein de la commune", explique Joachim Moyse. Le maire a donc décidé de durcir le ton.

Des compteurs connectés trop intrusifs ?

Ce lundi 25 septembre 2017, il a donc décidé d'interdire purement et simplement la commercialisation de ces compteurs sur le territoire de sa commune. En cause ? Des risques, selon lui, pour la protection des données personnelles. "Nous ne nous sommes pas basés sur la sécurité sanitaire comme certains, pas non plus sur la dangerosité des ondes électromagnétiques comme d'autres, mais on s'est basé sur l'idée que les compteurs étaient trop intrusifs dans la vie privée des gens et pouvaient recueillir des infos qui pourraient être utilisées par la société", justifie le premier édile.

Le dossier pourrait toutefois ne pas en rester là puisque la société pourra tenter de faire appel de cette décision pour pouvoir recommencer à vendre ses solutions à Saint-Étienne-du-Rouvray.