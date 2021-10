Environ 35 side-car et une centaine de motards volontaires ont répondu présent pour la dix-huitième édition du "Jumbo Run" organisé par l'Institut d'éducation Motrice (IEM) François Xavier Falala, à Hérouville Saint-Clair (Calvados). Conçu pour faire découvrir les sensations de la moto aux jeunes en situation de handicap scolarisés à l'Institut, l'événement s'est à nouveau avéré être un franc succès.

"La joie des enfants fait incroyablement plaisir, déclare Daniel, pilote de side-car présent depuis 15 ans. C'est un bonheur à chaque fois". Au total, ce sont environ 80 jeunes qui ont profité de cette aventure, répartis sur deux balades de trois heures chacune : l'une sur la côté, l'autre en Suisse Normande. "J'ai adoré la sensation. Ça fait trois ou quatre ans que je le fais et c'est toujours génial", raconte Samuel, bientôt 17 ans.

"Les sourires sont partout"

"C'est une grosse organisation. Le convoi fait deux bornes et est encadré pour ne jamais avoir à s'arrêter", explique Vincent Droniou, adjoint à la direction de l'Institut et lui même motard. Les enfants qui profitent de l'événement sont scolarisés à l'Institut à l'année où ils bénéficient d'une formation technique et générale adaptée.Tous les jeunes présents à l'IEM sont atteints d'un handicap moteur. "Ici on a à coeur de leur offrir la possibilité de pratiquer tout ce que leurs frères et soeurs sont capables de faire, ne pas se restreindre à leur handicap".