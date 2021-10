Rouen. Football (Coupe de France): le FC Rouen fait le minimum face à Neufchâtel-en-Bray

Qualification in-extremis pour les joueurs du FC Rouen (Seine-Maritime) qui se sont imposés ce dimanche 24 septembre sur la pelouse de Neufchâtel-en-Bray lors du 4ème tour de la Coupe de France. Score final 1-0.

Un petit but et puis s'en vont

Malgré la différence de niveau sur le papier, les Diables Rouges n'ont inscrit qu'un seul et unique but par Stive Mendy après 25 minutes de jeu. En deuxième mi-temps, les Rouges et Blancs ont dominé les débats sans pour autant réussir à faire le break dans ce match.

L'essentiel est là, les joueurs de Manu Abreu se qualifient pour le 5e tour de la compétition, un stade qu'ils n'avaient plus atteint depuis cinq saisons maintenant. Prochain match de championnat pour les Rouennais dès samedi 30 septembre 2017 avec la réception de Saint-Lô.