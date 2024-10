[Replay] Grève des transporteurs routiers : les perturbations en Normandie

Sur l'antenne de Tendance Ouest, depuis 6h et jusqu'à 9h, Wilfried fait aussi le point avec vous grâce à l'info trafic (0 806 09 32 30, appel non surtaxé). Ecoutez le, notamment à Caen (100.2), Rouen (103.7) et au Havre (98.9).

La liste complète de nos fréquences en cliquant ici.