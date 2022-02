L'essentiel du sport régional du week-end du 9 octobre

Football

L?équipe de France joue ? donc :

Pas de championnat de Ligue 1, ce week-end?



Caen affrontera, en amical, Amiens, pensionnaire de Ligue 2, pour inaugurer la pelouse synthétique de la Maladrerie Omnisports. Coup d?envoi de la rencontre Samedi à 19H15 au stade Joseph-Déterville, à Caen.



Pas de match non plus en championnat de Ligue 2?

En amical, vendredi : Laval joue contre Guingamp.



Cfa2

Samedi à 18h : déplacement de Flers à Granville.

Les ornais sont seconds du championnat.



Division d?Honneur

Déplacement d?Alençon à st Lo ? les 2 équipes sont secondes et troisième du championnat, avec chacune : 9 points au compteur !20h30, à Antarès.

Vire va à Ouistreham.



Basket

La reprise de la saison de Pro A

Samedi : Le Mans reçoit Nanterrre ? club promu au top niveau cette année.

Coup d?envoi à 20h, à Antarès.



Nationale3

Lisieux reçoit Poissy



Pré Nationale

Les garçons d?Alençon reçoivent Bayeux

Alors que les féminines alençonnaises ? vont à Bayeux.



Rugby

3ème journée de Fédérale 3

Déplacement de L?Aigle à Plaisir



Courses hippiques

2ème réunion de course du « meeting d?automne » : dimanche sur l'hippodrome de la Bergerie, au Haras du Pin: avec 7 courses de plat et d'obstacles dont le « Grand Cross du Pin », épreuve du championnat de France de cross country.

Avec aussi de nombreuses animations : tir à l?arc, structures gonflables et poneys pour les enfants ? et tirage au sort de nombreux lots.

C?est en partenariat avec Normandie FM.



Enfin: Sports mécaniques

L?avant dernière manche du Championnat de France de Rallycross, ce week-end, sur le circuit d?Essay / Finales dimanche à partir de 15h30.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire